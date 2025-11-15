Con Plan Michoacán van 333 mdp para obras en Uruapan: Rogelio Zarazúa

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, puntualizó que se realizarán obras en beneficio del municipio como la tercera etapa de la avenida Revolución y la avenida Las Torres, así como las rehabilitaciones en la avenida Lázaro Cárdenas y el bulevar Industrial, entre calle República del Salvador y calzada La Fuente.

Detalló que la agenda de trabajo incluye la rehabilitación de varios tramos como el puente La Papelera-La Hielera y el Ricardo Flores Magón-Santa Rosa. Asimismo, se contempla la rehabilitación de la infraestructura del Ayuntamiento de Uruapan y la adquisición de camiones de transporte público para mejorar la calidad de vida para más de 350 mil habitantes.