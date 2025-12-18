Con Plan Michoacán, Sheinbaum ha puesto la educación en el centro de la transformación: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís afirmó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia condensa las luchas históricas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por una educación pública, gratuita y universal, al garantizar condiciones reales para que niñas, niños y jóvenes permanezcan en las aulas.

La legisladora destacó que la presidenta conoce de primera mano la importancia de una sólida formación académica en bachillerato y universidad, y que por ello ha impulsado una política educativa que elimina las barreras económicas que durante años excluyeron a millones de jóvenes.

“Los gobiernos de la 4T entienden que la educación transforma vidas, comunidades y al país entero. No se trata solo de construir escuelas, sino de garantizar que las y los jóvenes puedan llegar a ellas y concluir sus estudios”, expresó.

Fabiola Alanís subrayó que programas como la Beca Rita Cetina, la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y ahora la Beca Gertrudis Bocanegra forman parte de una misma visión: que el origen social o el lugar donde se nace no definan el futuro educativo de las personas.

Finalmente, afirmó que invertir en educación es hacerlo en paz, justicia social y desarrollo, también reiteró que desde el Congreso de Michoacán se seguirá respaldando cada acción que fortalezca el derecho a la educación como uno de los pilares de la transformación de México.

