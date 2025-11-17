Con Plan Michoacán se construirán 82 mil nuevas viviendas: IVEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán se construirán 82 mil nuevas viviendas como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, representando una de las mayores intervenciones en materia habitacional en el estado.

Dentro de esta estrategia integral se anunció un incremento en la meta inicial de construcción de viviendas a través del Programa de Vivienda para el Bienestar, la cual se alcanzará con la participación coordinada de las instituciones federales, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) contribuirá con 20 mil acciones; el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aportará 50 mil, y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) sumará 12 mil acciones al programa.