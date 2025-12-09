Con Plan Michoacán, detenidas 207 personas; se fortalecen trabajos de inteligencia e investigación: Harfuch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se ha reforzado con acciones conjuntas de inteligencia e investigación por parte de las fuerzas de seguridad federales y estatales, lo que ha permitido la detención de 207 personas en la entidad.

Durante el informe del Gabinete de Seguridad en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que se ha desarrollado el fortalecimiento de las autoridades locales con equipamiento, capacitación y acompañamiento para el combate a la incidencia delictiva.

Se refirió que la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Fiscalía estatal, desde el 9 de noviembre han reforzado las acciones operativas en la geografía michoacana.

Además, se detalló el aseguramiento de 238 vehículos, 89 explosivos improvisados, 67 armas de fuego, 12 mil 393 cartuchos y 334 cargadores.

