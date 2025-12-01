Con patrullas y equipo táctico, refuerza Bedolla seguridad para 25 autogobiernos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó patrullas y equipamiento a 25 comunidades indígenas con autogobierno de Michoacán para robustecer las tareas de seguridad que realizan las policías comunales, con una inversión de 22.8 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz).

El mandatario destacó el compromiso del Gobierno estatal para fortalecer a las rondas comunitarias en sus tareas de protección y cuidado del territorio y de las personas. Además, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por ser una aliada de los pueblos indígenas de Michoacán.

“Todo esto es posible gracias al programa Fortapaz, un instrumento que lleva cuatro años operando con resultados sólidos. Su propósito es claro: que comunidades y municipios cuenten con capacidades reales para vivir en paz, fortalecer el estado de fuerza y restaurar el tejido social”, afirmó.