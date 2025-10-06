Con pagos digitales aumentó recaudación 150 %: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán ha logrado un incremento del 150 por ciento en sus ingresos propios, pasando de tres mil 200 millones a ocho mil millones de pesos entre 2021 y 2025. Este resultado se atribuye a la disciplina, el orden y la transparencia en la gestión estatal, así como a la confianza ciudadana impulsada por la digitalización de trámites, pagos de servicios, derechos e impuestos estatales.

En conferencia de prensa, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el tesorero Luis Navarro informó sobre este considerable aumento en la recaudación. Destacó que Gobierno Digital ha sido una herramienta fundamental, ya que sus sistemas agilizan los trámites y pagos, evitan riesgos al manejar efectivo y garantizan la transparencia de las operaciones mediante el registro correcto.