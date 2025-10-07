Con operativo antidrones y videovigilancia intensifican seguridad en Buenavista, Michoacán

Buenavista, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa) reforzaron sus labores operativas en el municipio de Buenavista y sus alrededores, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y asegurar el orden público entre la población.
Bajo la instrucción del titular de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés, el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, encabeza las labores de este esquema preventivo interinstitucional que se lleva a cabo por aire y tierra.
En la demarcación y sus localidades, los elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, efectúan tareas de vigilancia por tierra en calles y caminos de terracería con apoyo de antidrones, sumado a los trabajos de videovigilancia que realiza en C5 Michoacán a través de sus cámaras y arcos carreteros.
Estas acciones operativas están encaminadas a construir las condiciones de paz que la ciudadanía merece, por ello, la SSP y la coordinación interinstitucional robustecen su presencia en el municipio para la obtención de resultados positivos en materia de seguridad.
rmr