Con modernización, acaba rezago científico en el Planetario de Morelia: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La modernización del Planetario de Morelia “Lic. Francisco Rivera” permitirá diversificar su oferta educativa y recreativa, y consolidarlo como un espacio innovador y de referencia en divulgación científica y cultura para las familias michoacanas, remarcó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Al formalizar el arranque de la obra de modernización, en compañía del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, Butanda Macías explicó que “la remodelación responde a una pérdida del 30 por ciento en la capacidad de funcionamiento del sistema de proyección optomecánico, derivada del desgaste de sus componentes y de su obsolescencia tecnológica”.

Esta pérdida, dijo, continuará incrementándose con el tiempo, lo que hace necesario migrar a un sistema digital que garantice la continuidad operativa, mejore la calidad de proyección y amplíe las posibilidades educativas y científicas del recinto.