Con modelo económico de la Cuarta Transformación, 439 mil michoacanos salieron de la pobreza: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reducción histórica de la pobreza en 13.6 puntos porcentuales, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, derivada del modelo económico de los gobiernos de la Cuarta Transformación, permitió que 439 mil 600 michoacanos salieran de esta condición al incrementarse sus ingresos, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Refirió que, con una visión de gobierno humanista, economía moral y el crecimiento de los programas sociales, como es el caso de la Pensión para Adultos Mayores, que pasó en 2018 de mil 160 pesos bimestrales a 6 mil 200 pesos en este mes, han sido fundamentales para reducir la brecha económica.