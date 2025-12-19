Michoacán

Con modelo económico de la Cuarta Transformación, 439 mil michoacanos salieron de la pobreza: Bedolla

A nivel nacional se registra una reducción histórica de 13.6 puntos porcentuales
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reducción histórica de la pobreza en 13.6 puntos porcentuales, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, derivada del modelo económico de los gobiernos de la Cuarta Transformación, permitió que 439 mil 600 michoacanos salieran de esta condición al incrementarse sus ingresos, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Refirió que, con una visión de gobierno humanista, economía moral y el crecimiento de los programas sociales, como es el caso de la Pensión para Adultos Mayores, que pasó en 2018 de mil 160 pesos bimestrales a 6 mil 200 pesos en este mes, han sido fundamentales para reducir la brecha económica.

Ramírez Bedolla destacó que, de acuerdo con cifras dadas a conocer por el Banco Mundial, el crecimiento de la clase media en México es el más alto de Latinoamérica, al colocarse en 39.6 puntos porcentuales.

Además, explicó que el incremento del 154 por ciento al salario mínimo en los últimos siete años es otro de los factores que fortalecen la economía nacional.

El mandatario estatal resaltó que este aumento al salario mínimo beneficia de manera directa a 325 mil trabajadores formales en Michoacán, lo que se traduce en mejoras que elevan las condiciones de vida de la población.

