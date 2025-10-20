Con misa de cuerpo presente, Apatzingán despide a líder limonero asesinado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La catedral de Apatzingán fue el recinto en el que cientos de apatzinnguenses se reunieron para despedir a Bernardo Bravo Manríquez, Presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, quien horas antes fue asesinado con un disparo en la cabeza a bordo de su camioneta.

La tarde de este lunes, las campanas de la iglesia sonaron en el centro de la ciudad con el repique propio que anuncia el luto de una misa de cuerpo presente, ante lo cual en pocos minutos el recinto se llenó.