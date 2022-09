Con "militarización", CEDH se quedará fuera de la protección de los ciudadanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reciente aprobación de la adhesión de la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) evitará que las Comisiones Estatales de Derechos Humanos puedan intervenir en la protección de los ciudadanos, anunció el Ombudsperson de Michoacán, Marco Antonio Tinoco Álvarez.

En entrevista el titular de la CEDH recordó que esta propuesta impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y aprobada en la Cámara de Diputados y de Senadores, no sólo implica una reforma legislativa, sino constitucional que viene a dejar a las Comisiones Estatales atadas de manos, pues será ahora la Comisión Nacional la única con facultades para hacer las debidas observaciones en torno la violación de derechos humanos por parte de las Guardias Nacionales en las entidades.

"El gran problema es que hoy los organismos protectores de derechos humanos revisamos a las policías estatales y municipales, en un mando centralizado todo lo va a revisar la Nacional, es decir, no sólo es la centralización del mando policial, sino también la centralización de protección de los derechos humanos. Nosotros los organismos protectores vamos a quedar maniatados porque no va a ser nuestra competencia, porque la federalización hace que nosotros ya no podamos intervenir ese es el gran problema".

Tinoco Álvarez reconoció un aumento en la violencia, lo que exige mejores corporaciones con más preparación, pero negó que militarizar al país sea el camino adecuado pues además de las comisiones estatales, órganos supranacionales han señalado el riesgo de someter a la Guardia Civil.

Durante la madrugada, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la minuta que reforma a la Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública, y le otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional.