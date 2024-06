Con medalla de oro, Monse Zavala se despide a lo grande de Nacionales Conade 2024

Por el oro, se enfrentó a Mostalac Ritzzitello, con quien se ha visto las caras en las tres finales desde que esta disciplina entró al programa nacional; la michoacana se llevó las victorias en La Paz, en 2022 y recientemente en Campeche, en 2024. La quintanarroense hizo lo propio en Tabasco, en 2023.

“Estoy llena de emoción, creo que esto es un sueño, solo me queda decir que este fue mi último año y lo único que quería era disfrutarlo con todo el corazón independientemente de lo que pasara, quería cerrar feliz y con eso ya me iba a ir feliz. Esta medalla me sabe a mucha pasión, humildad y felicidad”, compartió.

Esta medalla significó la última en Nacionales Conade para ‘Monse’, quien en tres años de participación obtuvo tres oros (dos individuales y uno en parejas mixtas junto a Luis Ángel Díaz), así como una plata (en individual) y un bronce (en parejas mixtas junto a Luis Ángel Díaz).