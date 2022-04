Con marcha pacífica exigen que se cumpla la Ley de Inclusión en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes, un grupo de personas marcharon desde Las Tarascas al Congreso del Estado y entregaron un documento para exigir que se cumpla la Ley de Inclusión en Michoacán.

Además, mencionaron que urge que las autoridades locales mejoren las condiciones de seguridad, y accesibilidad para personas con discapacidad.

De igual manera, mencionaron que realizarán algunas actividades culturales a cargo de artistas con discapacidad este viernes en la plaza Melchor Ocampo hasta las 19:00 horas.

Por otra parte, también en el Centro Histórico de Morelia se manifestaron los integrantes de la Asociación Civil Nicolaitas para el Desarrollo Social, con el objetivo de que se les otorgue una audiencia con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

“Varios funcionarios hemos metido escritos, peticiones verbalmente, nos hemos estado acercando a varias dependencias gubernamentales y no hay eco, por tal motivo el día de hoy nos estamos manifestando pacíficamente (…). No es posible que en esta época no estén trabajando (los funcionarios), no es posible que el gobierno no nos quiera atender porque no hay personal que nos atienda”.