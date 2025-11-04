Con manifestación pacífica y bloqueos, en Uruapan continúan protestas por el homicidio del alcalde Carlos Manzo

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Por tercer día consecutivo, este martes en la región de Uruapan se realizaron manifestaciones pacíficas para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo. Cientos de estudiantes realizaron otra marcha y después un plantón, además de que se llevaron a cabo bloqueos carreteros.

Con pancartas en mano, alumnos de las escuelas preparatorias Lázaro Cárdenas y Eduardo Ruiz, así como de otros planteles educativos, nuevamente se concentraron sobre la avenida Lázaro Cárdenas, desde donde iniciaron una marcha por varias calles de la ciudad.