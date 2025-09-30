Con más de mil mdd, Michoacán domina agroexportaciones del país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La entidad se posicionó como la entidad con mayor valor en exportaciones agrícolas de todo el país durante el segundo trimestre de 2025, con un total de 1,242 millones de dólares, lo que representa el 28.7% de todas las exportaciones agropecuarias nacionales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Este desempeño representa un crecimiento anual del 24.4% respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando al estado como una potencia nacional en productos del campo, gracias a su producción de aguacate, berries, limón, mango y otros cultivos con alta demanda internacional.
La información se desprende del boletín 539/25 sobre Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF), publicado el 30 de septiembre de 2025 por el Inegi.
En Michoacán, el 72.8% del total exportado proviene del sector agropecuario, mientras que el 13.6% corresponde al sector manufacturero, que registró una caída anual del 14.7%. La entidad no reportó participación relevante en exportaciones mineras.
En términos generales, Michoacán acumuló 1,706.1 millones de dólares en exportaciones, ocupando el 16º lugar a nivel nacional por monto total.
A nivel país, el valor total de exportaciones en el segundo trimestre fue de 146,983.5 millones de dólares, con un crecimiento anual de 5.2%. El sector manufacturero representó el 92.3% del total, mientras que el sector agropecuario fue del 3.1%, y el minero 4.6%.
Los estados con mayor volumen de exportaciones fueron:
Chihuahua: 26,230.5 mdd (17.8%)
Coahuila: 17,733.5 mdd (12.1%)
Nuevo León: 14,471.0 mdd (9.8%)
En cuanto a variaciones anuales, los mayores crecimientos se observaron en:
Quintana Roo: +50.7%
Chihuahua: +43.2%
Jalisco: +40.9%
Zacatecas: +37.1%
Michoacán y Colima: +23.3%
