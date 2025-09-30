Con más de mil mdd, Michoacán domina agroexportaciones del país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La entidad se posicionó como la entidad con mayor valor en exportaciones agrícolas de todo el país durante el segundo trimestre de 2025, con un total de 1,242 millones de dólares, lo que representa el 28.7% de todas las exportaciones agropecuarias nacionales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este desempeño representa un crecimiento anual del 24.4% respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando al estado como una potencia nacional en productos del campo, gracias a su producción de aguacate, berries, limón, mango y otros cultivos con alta demanda internacional.