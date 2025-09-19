Con más de mil 700 km rehabilitados se fortalece infraestructura carretera: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla se han rehabilitado y reconstruido más de mil 700 kilómetros de la red carretera estatal, con beneficios para la población como la reducción de tiempos de traslado, mayor seguridad al transitar y una mejor conectividad entre municipios.
Ramírez Bedolla explicó que de los 3 mil 500 kilómetros de tramos carreteros que son competencia estatal, han sido rehabilitados y continuarán con mantenimiento permanente hasta el año 2027, bajo el esquema multianual, a fin de que se mantengan en buenas condiciones.
