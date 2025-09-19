Michoacán

Con más de mil 700 km rehabilitados se fortalece infraestructura carretera: Bedolla

CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla se han rehabilitado y reconstruido más de mil 700 kilómetros de la red carretera estatal, con beneficios para la población como la reducción de tiempos de traslado, mayor seguridad al transitar y una mejor conectividad entre municipios.

Ramírez Bedolla explicó que de los 3 mil 500 kilómetros de tramos carreteros que son competencia estatal, han sido rehabilitados y continuarán con mantenimiento permanente hasta el año 2027, bajo el esquema multianual, a fin de que se mantengan en buenas condiciones.
“Demostramos que con honestidad se pude construir más y mejor obra, invertimos 40 mil millones de pesos en obra pública, en infraestructura”
resaltó el gobernador

En este rubro, destacó la construcción de los segmentos uno, cuatro y cinco del segundo anillo periférico de Morelia, que en conjunto suman 51 kilómetros; así como la rehabilitación del tramo carretero que comprende 123 kilómetros desde Cuitzeo, Huandacareo, Villa Morelos, Puruándiro, Penjamillo, Numarán y La Piedad.

Detalló que el mejoramiento de la red carretera es uno de los principales ejes del gobierno que se han impulsado desde el inicio de esta administración a efecto de mejorar las condiciones de vida de las y los michoacanos.
