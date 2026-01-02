Con más de 6 mil mdp en obra pública, Bedolla moderniza la infraestructura de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con más de 6 mil millones de pesos de recursos estatales invertidos en obras públicas, la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla transforma Uruapan en materia de movilidad, desarrollo económico y bienestar social.
El mandatario estatal resaltó que, como parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de las y los uruapenses, se construye el teleférico de Uruapan con una inversión de 3 mil 200 millones de pesos, el cual permitirá mover hasta 19 mil pasajeros diarios.
Además, el gobernador puntualizó que el 5 de diciembre de 2025 se entregaron los primeros 80 camiones de un total de 240 unidades, con lo cual se mejoran, como nunca antes, los servicios para la población.
RPO