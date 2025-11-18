Con la Monarca en Michoacán, piden mejores caminos a El Rosario y Chincua

“Es un espectáculo en Michoacán que no nos podemos perder, que recibe una amplia afluencia turística, tanto estatal como nacional e internacional”, subrayó.

Angangueo y Ocampo abrirán oficialmente la temporada el 21 de noviembre de 2025 y cerrarán el 30 de marzo de 2026. La alcaldesa Domínguez invitó a vivir la experiencia en ambos santuarios y a conocer la gastronomía, artesanías y tradiciones de los pueblos monarca, donde los ejidatarios mantienen la vigilancia y conservación del bosque.

La presidenta municipal reconoció el apoyo previo, pero insistió en la necesidad de reforzar los trabajos carreteros.

“Requerimos más acompañamiento en los temas carreteros, que son los que por ahí ya hemos contado con el apoyo, pero sí requerimos un poquito de mayores esfuerzos para poder dejar al 100% las condiciones para nuestros visitantes”, expresó.

El año pasado, los santuarios recibieron 250 mil visitantes, un aumento del 15% respecto a 2023, según datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Con la monarca ya en casa, los municipios del oriente se preparan para la mayor afluencia del año. Angangueo y Ocampo refuerzan operativos de seguridad, limpieza y promoción, pero existe la insistencia de que, sin caminos en óptimas condiciones, la experiencia del visitante queda incompleta.

RYE-