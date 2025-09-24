Con inversión histórica de 9 mil mdp, Bedolla transforma Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán invierte de manera histórica alrededor de 9 mil millones de pesos en materia de infraestructura, vialidad y obra pública para Morelia, informó el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

El gobernador destacó que se trata de la inversión estatal más grande registrada en los últimos 50 años para la capital michoacana, de la cual, mil 900 millones corresponden al teleférico, que actualmente registra un avance superior al 37 por ciento.

Dos mil 700 millones para el segundo anillo periférico, donde actualmente los trabajos se concentran en tres de sus siete segmentos, y que en total tendrá una extensión de 87.8 kilómetros para ser tres veces más grande que el periférico actual.