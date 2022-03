Con inversión de 6 mdp, alistan Expo Fiesta Lázaro Cárdenas 2022

La alcaldesa refirió que debido a que todo el país está en semáforo verde, y de acuerdo al presidente de la República en algunas semanas posiblemente se deje de usar de manera obligatoria el cubrebocas, por lo que si cambian algunas acciones para cuando se lleve a cabo la Expo Fiesta, los protocolos sanitarios no serían precisamente restrictivos.

Por otra parte, para prevenir el dengue en las instalaciones de la feria se llevará a cabo una termonebulización el día 6 de abril, una semana antes de que empiece el evento “para que quienes nos visiten no vayan a contagiarse aquí”.

No habrá zona especial en el Teatro del Pueblo para funcionarios

Respecto a los eventos musicales que contará la Feria, Itzé Camacho aseguró que no habrá zona reservada para funcionarios “yo creo que aquí todos los funcionarios tenemos el derecho de si queremos ver al artista, pues poder verlo gratis o porqué no poder pagar un reservado hasta adelante”, por lo que ningún funcionario obtendrá asiento reservado si no paga su boleto correspondiente.