Con inteligencia artificial, Michoacán agiliza búsqueda de criminales y personas desaparecidas: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán da un paso más en su esquema de seguridad con la puesta en marcha de un sistema de identificación facial que utiliza inteligencia artificial para detectar, en tiempo real, rostros de personas con órdenes de aprehensión o desaparecidas.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que se dispone de cámaras del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) para echar a andar este proyecto piloto en zonas urbanas y rurales y tramos carreteros, cuyo sistema conectado a la plataforma SAFR (Superior Facial Recognition Performance, por sus siglas en inglés) cuenta con una precisión del 99.87 por ciento.