Con iniciativa de reforma, Gobierno de Michoacán prevé garantizar derechos ambientales

Por su parte, el titular de la Secma, Alejandro Méndez López, señaló que esta acción tiene como objetivo ejecutar medidas en favor del clima y la conservación de los bosques en Michoacán, y con ello garantizar el derecho de la población a disfrutar de un planeta sano para su desarrollo y bienestar.

“Se trata de principios para garantizar la dignidad y justicia. En eso se enmarca la iniciativa: propone reconocer en la Constitución Política un medio ambiente sano y sostenible, pero también la corresponsabilidad ciudadana”, refirió el funcionario.

Finalmente, el diputado local Abraham Espinoza Villa, quien recibió el documento, subrayó que la deforestación masiva —impulsada por el crecimiento desordenado de cultivos—, los incendios y la contaminación son síntomas claros de la problemática. Por ello, urgió a fortalecer el marco constitucional y dotar de herramientas modernas para detectar, prevenir y sancionar los delitos ambientales.

