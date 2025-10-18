Con infraestructura moderna y funcional, administración de Yarabí Ávila construye espacios dignos para el estudiantado

La coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario de la UMSNH, Cindy Lara Gómez, indicó que bajo la visión de la rectora Yarabí Ávila González, estas obras responden a un modelo de planeación estratégica que busca vincular la infraestructura con el fortalecimiento de las actividades sustantivas de la institución como es la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión universitaria.

En este sentido, comentó que está en construcción un edificio en la Escuela de Estudios Superiores Interdisciplinarios, el cual contempla la edificación de aulas, sanitarios, circulaciones horizontales y verticales y área administrativa, en una extensión de 576.08 metros cuadrados, con una inversión de alrededor de 12 millones 100 mil pesos gestionados a través Programa de Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), los cuales son ejecutados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.