Con INAPAM, adultos mayores tendrán descuento en predial y agua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los adultos mayores de 60 años en Michoacán pueden acceder a descuentos en el pago del impuesto predial y el servicio de agua potable, siempre que su municipio lo contemple dentro de su legislación fiscal, confirmó el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Esta medida fue ratificada mediante la publicación del Directorio de Beneficios 2025, disponible en el portal del Gobierno de México, donde se enlistan los servicios en los que la credencial INAPAM es aceptada como documento oficial para aplicar rebajas.

“El descuento no lo otorga directamente el INAPAM, sino que depende de acuerdos o disposiciones de las autoridades municipales”, aclara el documento oficial.

En el apartado “Predial y Agua”, el directorio detalla que varios municipios del país —incluido Michoacán— ofrecen descuentos que pueden ir desde el 10 hasta el 100 por ciento, dependiendo de lo estipulado en su Ley de Ingresos o reglamento municipal vigente.

Los municipios michoacanos participantes actualizan de manera periódica sus lineamientos, por lo que el INAPAM recomienda consultar la versión más reciente del directorio. La credencial funciona como una identificación válida al momento de realizar el pago en las oficinas correspondientes.