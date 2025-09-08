Con honestidad, fomentamos el diálogo para concretar acuerdos por Michoacán: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís Sámano reconoció que uno de los logros más importantes de este primer año legislativo ha sido la construcción de consensos en el Congreso del Estado, al privilegiar el diálogo por encima de las diferencias políticas.

“Agradezco a mis compañeras diputadas y diputados, tanto del bloque progresista como de la oposición, la altura de miras y la disposición al acuerdo. Hemos demostrado que, cuando ponemos a Michoacán por delante, es posible avanzar juntos”, expresó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.