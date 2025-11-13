Con Harfuch, Trevilla y Bedolla, inicia reunión para supervisar avances del Plan Michoacán

Poco antes de las 8:00 de la mañana, diversas autoridades fueron llegando a la cita; desde el presidente del Poder Judicial en Michoacán, Hugo Gama, hasta el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, y coordinadores de alcaldes del PAN y del PRD, además del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, llegó 10 minutos después del aterrizaje de las autoridades federales.

El 12/o Batallón de Infantería se encuentra cerrado y custodiado por las fuerzas mexicanas; además, la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución, mejor conocida como “El Venus”, sirvió como punto de aterrizaje del personal de las autoridades federales.