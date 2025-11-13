Con Harfuch, Trevilla y Bedolla, inicia reunión para supervisar avances del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bajo un fuerte operativo de seguridad, inició esta mañana la reunión para supervisar los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Fue a las 8:29 horas de este jueves cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en la 21/a Zona Militar con los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.
Poco antes de las 8:00 de la mañana, diversas autoridades fueron llegando a la cita; desde el presidente del Poder Judicial en Michoacán, Hugo Gama, hasta el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, y coordinadores de alcaldes del PAN y del PRD, además del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, llegó 10 minutos después del aterrizaje de las autoridades federales.
El 12/o Batallón de Infantería se encuentra cerrado y custodiado por las fuerzas mexicanas; además, la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución, mejor conocida como “El Venus”, sirvió como punto de aterrizaje del personal de las autoridades federales.
Es de mencionar que a las 10:30 se tiene prevista una segunda reunión en Uruapan, donde el encuentro se prevé sea con la alcaldesa, Grecia Quiroz García.
