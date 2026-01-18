Con Guardián Forestal, suman mil predios denunciados por deforestación en Michoacán: Secma

El secretario comentó que aunado a esto, 2 mil de las 58 mil huertas de aguacate registradas, se encuentran bloqueadas para la exportación a Estados Unidos de América, por no cumplir con los procedimientos de la certificación del Pro Forest Avocado, que se implementó a partir del sistema de vigilancia satelital.

“Los retailers o minoristas en Estados Unidos ya están exigiendo nuestra certificación, esto ha hecho que el mercado nos ayude a regular algo que por 30 años no se había podido”, enfatizó el titular de Secma.