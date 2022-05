Con gobierno anterior nos sentíamos abandonados: alcaldesa de Aguililla

“Con el gobierno anterior nos sentíamos abandonados, estábamos en total abandono, no teníamos carretera libre, no teníamos medicamentos, no teníamos víveres, no teníamos alimentos, no teníamos nada”, sostuvo.

La presidenta municipal resaltó que en la actualidad con la nueva administración estatal cuentan con mejor funcionamiento en Sector Salud, en educación, hay libre tránsito y se cuenta con mejores niveles de vida para los pobladores del municipio.

En ese sentido, destacó que con esta entrega de insumos para la producción por más de 18.9 millones de pesos se beneficiará a todo el municipio por ser una zona rural.

Además, dijo que trabajan para que el municipio tenga mejores condiciones de vivienda y de vida de la gente.

A su vez, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), Cuauhtémoc Ramírez Romero, expuso que con estos 18.9 millones de pesos se beneficiará a mil 242 productores, es decir, que recibirán casi 15 mil pesos por productor para reiniciar las actividades productivas.

RYE