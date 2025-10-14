Con fusiles, granadas y equipo táctico, los tres detenidos tras hechos violentos en Zinapécuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó sobre el aseguramiento de armas de alto calibre y equipo táctico a tres personas detenidas en Zinapécuaro tras los hechos violentos registrados la madrugada del martes.
De acuerdo con el boletín oficial, a los ahora detenidos se les confiscó un arma calibre .50, varios fusiles de distintos calibres, 122 cartuchos útiles, 12 cargadores, cinco granadas de fragmentación y equipo táctico especializado. Todo lo decomisado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que dará seguimiento a las investigaciones.
La detención fue resultado de un operativo conjunto entre elementos de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano, en un camino que conecta las comunidades de Santa Cruz y San Miguel Taimeo, zona donde se realizaron acciones de vigilancia tras una denuncia por detonaciones de arma de fuego.
Es de apuntar que el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, confirmó que los tres detenidos ya son investigados sobre si tienen relación con algún grupo delictivo.
“El operativo posterior permitió la detención de tres. Ya están identificados y pertenecen a algún grupo en específico. La Sedena logró la detención tras recorridos posteriores”, declaró Torres Piña, quien además detalló que no se reportaron víctimas graves, salvo una mujer lesionada por esquirlas de vidrio.
Torres Piña también aclaró que, aunque el ataque provocó temor entre la población, Zinapécuaro no es considerado un foco rojo, pero sí se reforzarán las bases de operación en la región para mantener la seguridad.
rmr