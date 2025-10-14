Con fusiles, granadas y equipo táctico, los tres detenidos tras hechos violentos en Zinapécuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó sobre el aseguramiento de armas de alto calibre y equipo táctico a tres personas detenidas en Zinapécuaro tras los hechos violentos registrados la madrugada del martes.

De acuerdo con el boletín oficial, a los ahora detenidos se les confiscó un arma calibre .50, varios fusiles de distintos calibres, 122 cartuchos útiles, 12 cargadores, cinco granadas de fragmentación y equipo táctico especializado. Todo lo decomisado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que dará seguimiento a las investigaciones.