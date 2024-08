Con exposición, conmemorarán el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El arte puede tener muchas funciones y algunas de ellas son servir como un vehículo para la denuncia y para exhibir los problemas de la sociedad comentó el artista michoacano Mizraim Cárdenas, al referirse a la exposición denominada EncontrArte, organizada la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y las secretarías de Cultura y Educación.

Reconoció que se trata de un tema sensible y complejo como la desaparición de personas, pero el arte también tiene una función didáctica muy importante para generar conciencia sobre los problemas que existen. Además, utilizar espacios públicos como una plaza comercial, a donde acuden miles de personas, es una oportunidad para acercar a la sociedad a las expresiones artísticas.

"También es importante que el arte vaya a la sociedad porque luego se queja uno que la gente no tiene cultura para el arte, que no sabe ver una pintura, que o sabe ver una escultura pero también si nosotros como creadores no acercamos este trabajo a la sociedad entonces se queda estéril este acercamiento del arte y el entendimiento del artista con la sociedad; entonces yo creo que el arte siempre tiene que tener ese compromiso con la sociedad y eso nos lo legaron nuestros grandes artistas mexicanos como (David Alfaro) Siqueiros, Diego Rivera, (José Clemente) Orozco y toda esta escuela de arte mexicano (…)", dijo.

Cárdenas, quien fungió como jurado, destacó la alta participación de este concurso que logró reunir 120 obras de creadores de todo el país, de las cuales se seleccionarán 11 y solo tres recibirán un premio económico: 30 mil para el primer lugar, 20 mil para el segundo y 10 mil para el tercer lugar.