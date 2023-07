Con examen Ceneval, desterradas las protestas de futuros normalistas: IESMySEM

Sosa Olmeda mencionó que, con dicho instrumento de evaluación, se blindó el proceso al poner sobre la mesa un banco con miles de reactivos, resultados instantáneos y seguros, demostrando por segundo año consecutivo su factibilidad y por ende erradicar la corrupción del pasado con la venta millonaria de exámenes y respuestas.

Reiteró que de no ser por la vía del examen Ceneval, no hay forma de ingresar a los centros formadores de docentes, por lo que llamó a no dejarse defraudar, ni perder tiempo, dinero, e incluso, ser cómplice de un delito ante quienes, mediante engaños, dicen tener manera de obtener el examen o modificar sus resultados.

SHA