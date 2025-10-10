Con entrega de premios clausura Bedolla Bienal oriGIn de Indicaciones Geográficas

Se distinguió al presidente del Consejo Regulador del Tequila, Aurelio López, por su liderazgo en la defensa de las Denominaciones de Origen y su compromiso con la cooperación internacional en favor de los productores; a la representante de la Confederación General de Roquefort, Stephanie Schock-Caradec, por celebrar un siglo de protección de su Denominación de Origen.

Recibieron menciones honoríficas la asociación Reinforce Intellectual Property Association (RIPA) y el consorcio Tutela Prosecco, por su labor en la defensa del patrimonio productivo y cultural de sus comunidades.

El gobernador recibió de manos del presidente de oriGIn y director general del Consorcio Parmigiano Reggiano, Riccardo Deserti, el reconocimiento GI Champions 2025, por el compromiso mostrado con la promoción de las Indicaciones Geográficas como instrumento del desarrollo regional y cooperación internacional.