Con entrega de juguetes, celebra Bedolla el Día de Reyes en la Villa Navideña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un ambiente de alegría y tradición, el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla y los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, entregaron juguetes a niñas y niños michoacanos, con quienes compartió la Rosca de Reyes, en la Villa Navideña del gobierno estatal.

El mandatario destacó la importancia de preservar estas tradiciones que fomentan la unidad familiar y llevan esperanza a los hogares del estado, con lo que reafirma su compromiso con el bienestar y la felicidad de la niñez michoacana.