Con enfoque de género, juzgadores de Michoacán vinculan a proceso a tres agresores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las juezas y los jueces del Poder Judicial de Michoacán a través de sus determinaciones privilegian la aplicación de criterios con perspectiva de género y de infancia, garantizando el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Tal es el caso de la causa penal 40/2026 donde un juez de Morelia vinculó a proceso a Diego Arturo “N”; por su probable responsabilidad en el delito de violación cometido en agravio de una mujer, cuya identidad se mantiene reservada. Se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En esta resolución se juzgó con perspectiva de género, atendiendo a la situación de desigualdad estructural que enfrentan las mujeres, y aplicando los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de acceso a la justicia e impartición de justicia en condiciones de igualdad.

En la misma región, dentro de la causa 42/2026, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Rodrigo “N”, por su probable participación en el delito de abuso sexual cometido en agravio de una adolescente. La determinación judicial se emitió con perspectiva de género y de infancia, priorizando la protección integral de la persona menor de edad y el respeto a sus derechos.

Con un enfoque de perspectiva de género, un juez de Morelia dictó auto de vinculación a proceso en contra de Gonzalo Alejandro “N” por su probable responsabilidad en los delitos de hostigamiento sexual y abuso sexual, en agravio de una víctima de identidad reservada.

Los hechos se relacionan con conductas de connotación sexual no consentidas ocurridas en dos ocasiones dentro del ámbito laboral, por lo que, la resolución atendió estándares nacionales e internacionales, entre ellos la Convención de Belém do Pará, que protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

BCT