Con el impulso a 14 reformas constitucionales, Fabiola Alanís presenta su primer informe legislativo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el impulso a la aprobación de 14 reformas constitucionales, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís Samano, presentó en Morelia su primer informe legislativo, ante la presencia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez y de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

En su discurso, la diputada del Morena recalcó que en este primer año de trabajo las reformas constitucionales se votaron con unanimidad, por ello, reconoció a las diferentes fuerzas políticas por actuar con altura de miras.

Indicó que en este periodo, al Congreso Local le tocó las reformas constitucionales para tener una Constitución Humanista a nivel federal y estatal, motivo por el cual la primera reforma aprobación fue la del Poder Judicial, porque el reto es todavía poner a la instituciones encargadas de la justicia al servicio de la gente y por eso Michoacán fue de las primeras entidades en hacer viable dicha reforma constitucional.