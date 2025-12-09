Con disposición de todos los sectores se combate la corrupción: Vicente Gómez Núñez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cerrar la brecha a la corrupción y combatir la impunidad es tarea de todas y todos; y desde el Poder Legislativo seguiremos impulsando acciones que permitan robustecer el marco jurídico, pero se requiere la participación de todos los sectores para avanzar hacia un país más justo y equitativo, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

Durante la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) destacó la urgente necesidad de que todos los órdenes de gobierno trabajen de manera coordinada para evitar este flagelo, así como de sumar esfuerzos para que se respeten las normas y se promueva una cultura de legalidad y respeto al Estado de Derecho; para transitar hacia un estado en donde ciudadanía y servidores públicos trabajen en un mismo fin: el combate a la corrupción.

El diputado de la LXXVI legislatura del Congreso de Michoacán reafirmó su compromiso para fortalecer el marco normativo sobre este tema y para seguir avanzando para que no haya impunidad en ningún ámbito de gobierno.