Con disposición de todos los sectores se combate la corrupción: Vicente Gómez Núñez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cerrar la brecha a la corrupción y combatir la impunidad es tarea de todas y todos; y desde el Poder Legislativo seguiremos impulsando acciones que permitan robustecer el marco jurídico, pero se requiere la participación de todos los sectores para avanzar hacia un país más justo y equitativo, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.
Durante la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) destacó la urgente necesidad de que todos los órdenes de gobierno trabajen de manera coordinada para evitar este flagelo, así como de sumar esfuerzos para que se respeten las normas y se promueva una cultura de legalidad y respeto al Estado de Derecho; para transitar hacia un estado en donde ciudadanía y servidores públicos trabajen en un mismo fin: el combate a la corrupción.
El diputado de la LXXVI legislatura del Congreso de Michoacán reafirmó su compromiso para fortalecer el marco normativo sobre este tema y para seguir avanzando para que no haya impunidad en ningún ámbito de gobierno.
En el evento agradeció la invitación para ser partícipe de esta ceremonia y reconoció el trabajo de la Fiscal Estatal Anticorrupción, Marisol Sánchez Zamudio.
Asimismo, se contó con la asistencia de Francisco Ramírez Flores, encargado de despacho de la Secretaría de Contraloría, quien acudió con la representación del Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla; Jaime Corona Tinoco, auditor especial de Fiscalización Estatal; el diputado Conrado Paz Torres; Lizett Puebla Solórzano, magistrada presidenta del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán y Josué Mejía Pineda, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
