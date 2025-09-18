Con disciplina, orden y transparencia, Michoacán tiene un nuevo rostro: SFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La austeridad, la disciplina, el orden y la transparencia en el manejo de las finanzas públicas estatales, se han traducido en la recuperación real de la estabilidad económica, el desarrollo integral y sostenido, la credibilidad, la confianza, la legalidad y la paz social de Michoacán, de acuerdo con Omar Murillo Núñez, director estatal de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).

Con motivo del "Decimoquinto Encuentro de Egresados de los Posgrados del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales", por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, recordó que en octubre de 2021, cuando inició la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la situación financiera, social y política de la entidad era caótica y de quebranto.

Citó como ejemplos el hecho de que 70 por ciento de las carreteras estatales presentaban más de una década de abandono, las vías férreas se encontraban bloqueadas, se registraban marchas y plantones que afectaban la dinámica de la sociedad, las obras estaban inconclusas, las deudas con terceros superaban 12 mil millones de pesos y los pasivos con la banca, cercanos a los 20 mil millones de pesos, parecían impagables, entre otros elementos que perjudicaban y amenazaban la estabilidad de Michoacán y sus habitantes.