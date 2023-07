Con dictamen, Congreso de Michoacán busca evitar amparo de ex magistrada del TJAM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un dictamen con carácter de decreto, el Congreso de Michoacán busca evitar la posible resolución al amparo promovido por Griselda Lagunas Vázquez, y concedido por el tribunal federal.

El amparo recae en la inconformidad de la ex magistrada a ser reelegida para ocupar la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM), con la emisión de la LXXV Legislatura para una nueva convocatoria, pese a que se había ordenado su suspensión.

Mientras que, la Comisión de Justicia del Congreso michoacano estableció un dictamen para dejar sin efectos la convocatoria del acuerdo legislativo 30 del 18 de noviembre del 2021, y permitir la participación de Griselda Lagunas en una nueva convocatoria para la Tercera Sala y con ello evitar el recurso legal y su resolución.

"La persona que ostentaba la titularidad de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, tendrá derecho a participar en la convocatoria que se expedirá conforme lo dispuesto en el transitorio segundo del presente Decreto para, en su caso, ser reelecta como Magistrada. Notifíquese", se lee en el documento que contiene el decreto.

Fue este dictamen el que provocó que este martes se suspendiera la sesión del Congreso, ante lo que primero fue una votación que resultó en empate a favor y en contra, y que terminó en una confusión en la lectura de dos asuntos de la orden del día.

Pese a la aclaración de la primera secretaría de la Mesa Directiva, en torno al error y confusión que provocó Servicios Parlamentarios, los diputados de oposición no estuvieron conformes y abandonaron el recinto, impidiendo la continuación de la sesión por falta de quorum.

La priísta Adriana Hernández Íñiguez, puso en duda el actuar de la Comisión de Justicia, presidida por la de Morena, Anbet Franco Carrizales, por emitir este dictamen antes que otros asuntos atorados en ese órgano legislativo desde hace meses.

"Hemos estado pidiendo reiteradamente, suplicando a la Comisión de Justicia que se dictaminen muchos temas pendientes que son de gran importancia para el estado de Michoacán y no sucedió nada, no se dictaminaron temas importantes, pero esta iniciativa con carácter de dictamen -que no sé a quién le urge- sí la quieren sacar a como dé lugar hoy y de manera ilegal: no se puede emitir convocatoria sobre una Sala que tiene un amparo", manifestó la priísta.

Por el momento, el dictamen en cuestión no trascendió, pero la sesión de este martes fue reprogramada para mañana a las 08:00 am., por lo que el tema será nuevamente abordado.

La nueva convocatoria y la posibilidad de reabrir la Tercera Sala del TJAM, necesitará la votación de dos terceras partes a favor de los diputados que estuviesen presentes para su aprobación.

SHA