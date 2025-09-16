Con desfile presidido por Bedolla, miles de familias celebran el 215 Aniversario de la Independencia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante miles de familias que se dieron cita en el corazón de la capital michoacana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presenció el Desfile Cívico Militar con motivo del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, el cual transcurrió en un ambiente festivo y patriótico.
Los contingentes, integrados por estudiantes de todos los niveles educativos, miembros del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Guardia Civil, recorrieron el Centro Histórico de Morelia. Además, participaron equipos de Protección Civil y rescate, un agrupamiento montado militar y asociaciones de charros.
Al comandante del 12 Batallón de Infantería, Demian Yamil Mayoral Ojeda, le correspondió dar el parte de quienes intervinieron en el desfile, entre ellos:
1 bandera de guerra
108 banderas de diferentes instituciones
169 integrantes del Ejército y Guardia Nacional
261 integrantes de la Fiscalía
918 elementos de los cuerpos de seguridad y del municipio de Morelia
381 elementos de Protección Civil y grupos de emergencia
4,661 estudiantes y personal de planteles educativos
415 jinetes y equinos
150 vehículos
57 motocicletas
1 embarcación
33 bicicletas
16 caninos
Acompañaron al gobernador el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Órgano de Administración Judicial, Hugo Alberto Gama Coria; el comandante de la XXI Zona Militar, Juan Bravo Velázquez; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña; y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.
