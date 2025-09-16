Con desfile presidido por Bedolla, miles de familias celebran el 215 Aniversario de la Independencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante miles de familias que se dieron cita en el corazón de la capital michoacana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presenció el Desfile Cívico Militar con motivo del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, el cual transcurrió en un ambiente festivo y patriótico.