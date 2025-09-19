"Con construcción de sede del TEEM se podría justificar aumento a su presupuesto", adelanta Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, asistió a la colocación de la primera piedra del nuevo edificio del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) y adelantó que la construcción de la nueva sede podría justificar un aumento en el presupuesto del tribunal.

Alanís Sámano destacó la "hazaña" de conseguir el predio para la construcción y ofreció a la magistrada presidenta del TEEM una reunión con la Comisión de Presupuesto del Congreso para que conozcan el proyecto y valoren su viabilidad por etapas.

"Yo le he ofrecido a la magistrada presidenta una reunión con la Comisión de Presupuesto del Congreso para que conozca el proyecto y valoren la viabilidad que tiene en etapas, pero eso lo tendrá que analizar la comisión de presupuesto", señaló.

En cuanto a la posibilidad de un aumento en el presupuesto, la diputada se mostró favorable:

"Por supuesto, sí, estamos por mejorar las instituciones, por romper paradigmas, por generar las condiciones institucionales para que se realicen los procesos electorales, entonces sí, por supuesto. Es mejor esto a pagar renta y a que esté limitada la actividad del Tribunal Electoral".

Además, Alanís Sámano se refirió a la reforma electoral a nivel nacional que podría eliminar los tribunales electorales locales. Al respecto, la diputada descartó la desaparición de este órgano en Michoacán.

Finalmente la diputada concluyó señalando que aún no se conocen los detalles de la reforma electoral, pero que se espera que se centre en la disminución del gasto y el adelgazamiento del aparato gubernamental, sin necesariamente implicar la desaparición de órganos importantes como el TEEM.

