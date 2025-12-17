Con casi 400 obras concluidas, SCOP presume cierre de año ordenado en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con aproximadamente 400 obras concluirá el año 2025 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP), informó Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la dependencia.

En entrevista colectiva, el secretario señaló que este es uno de los cierres más ordenados que se han tenido en la SCOP y que, en materia financiera, se está cumpliendo con los distintos compromisos adquiridos.

En este tenor, resaltó que las cerca de 400 obras realizadas durante el año abarcan distintos rubros, como el educativo y social, e incluyen carreteras, espacios públicos como plazas, así como distintas obras en comunidades.