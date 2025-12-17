Con casi 400 obras concluidas, SCOP presume cierre de año ordenado en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con aproximadamente 400 obras concluirá el año 2025 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP), informó Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la dependencia.
En entrevista colectiva, el secretario señaló que este es uno de los cierres más ordenados que se han tenido en la SCOP y que, en materia financiera, se está cumpliendo con los distintos compromisos adquiridos.
En este tenor, resaltó que las cerca de 400 obras realizadas durante el año abarcan distintos rubros, como el educativo y social, e incluyen carreteras, espacios públicos como plazas, así como distintas obras en comunidades.
"Tenemos también, en materia de caminos y carreteras, cerca de mil 800 kilómetros rehabilitados, 680 de ellos multianuales", destacó.
Sobre este tema, el funcionario precisó que se intervinieron tramos como Huetamo–San Lucas; La Piedad–Numarán; el acceso a Purépero; así como 14 kilómetros del tramo Buenavista–Tepalcatepec–Apatzingán.
Además, señaló que se dio continuidad a obras multianuales, entre ellas distribuidores viales y proyectos convenidos.
En este tenor, al ser cuestionado sobre los proyectos contemplados para 2026, indicó que se dará continuidad a distintos rubros, como el segundo anillo periférico de Morelia y diversas obras educativas.
En materia carretera, añadió que se implementará un esquema de conservación de tramos estatales, los cuales suman alrededor de 2 mil 200 kilómetros. De estos, detalló que 680 kilómetros estarán en mantenimiento permanente, al ser los que registran el mayor flujo vehicular.
