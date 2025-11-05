Con caravana y fuerte operativo de seguridad reciben a Grecia Quiroz en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una caravana motorizada integrada por camionetas, autos y tractores, así como un conjunto de banda, fue recibida la nueva alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, luego de rendir protesta la tarde de este miércoles en el Palacio Legislativo de la ciudad de Morelia.
La funcionaria, quien anteriormente se desempeñaba como presidenta honoraria del DIF en Uruapan y es esposa del fallecido edil Carlos Manzo Rodríguez, llegó al municipio conocido como la Perla del Cupatitzio alrededor de las 5:30 de la tarde, bajo un operativo de seguridad encabezado por elementos del Ejército Mexicano, a bordo de tres patrullas.
En el centro de la ciudad algunas calles fueron cerradas, lo que provocó tráfico en la zona. Mientras tanto, la presidenta municipal arribó a la Casa de Enlace Independiente Movimiento La Sombreriza, donde elementos de seguridad se mantuvieron vigilantes en todo momento, generando asombro entre los habitantes.
Mientras Quiroz García permanecía en el inmueble del partido independiente, la gente comenzó a reunirse en la plaza Los Mártires, mientras los vehículos de la caravana seguían circulando por el primer cuadro, lanzando consignas como: “¡Presidenta, presidenta, presidenta!”
Cabe mencionar que la plaza donde ocurrió el homicidio del alcalde el pasado 1 de noviembre aún conserva veladoras y adornos alusivos al Día de Muertos. Específicamente, la zona donde fue herido Carlos Manzo se encuentra acordonada con vallas y carteles a su alrededor; incluso, la catrina monumental no ha sido retirada.
Fue durante la tarde de este miércoles, entre tensiones en el Congreso del Estado, que Grecia Quiroz García rindió protesta como alcaldesa sustituta del municipio de Uruapan, a tan solo cinco días del asesinato de su esposo.
Desde temprano, al recinto legislativo acudieron seguidores de Manzo, colaboradores, integrantes del cabildo uruapense, familiares y amigos, todos portando un sombrero como distintivo de “La Sombreriza”, movimiento político independiente que surgió con Carlos Manzo Rodríguez y que ahora continuará bajo el liderazgo de su esposa.
