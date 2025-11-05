Con caravana y fuerte operativo de seguridad reciben a Grecia Quiroz en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una caravana motorizada integrada por camionetas, autos y tractores, así como un conjunto de banda, fue recibida la nueva alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, luego de rendir protesta la tarde de este miércoles en el Palacio Legislativo de la ciudad de Morelia.

La funcionaria, quien anteriormente se desempeñaba como presidenta honoraria del DIF en Uruapan y es esposa del fallecido edil Carlos Manzo Rodríguez, llegó al municipio conocido como la Perla del Cupatitzio alrededor de las 5:30 de la tarde, bajo un operativo de seguridad encabezado por elementos del Ejército Mexicano, a bordo de tres patrullas.

En el centro de la ciudad algunas calles fueron cerradas, lo que provocó tráfico en la zona. Mientras tanto, la presidenta municipal arribó a la Casa de Enlace Independiente Movimiento La Sombreriza, donde elementos de seguridad se mantuvieron vigilantes en todo momento, generando asombro entre los habitantes.