Con Bedolla, Michoacán suma inversión histórica de 7 mil mdp en movilidad: Gladyz Butanda

“Michoacán está acabando con el rezago que enfrentaba en materia de obra pública y movilidad, producto del compromiso que nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedolla mantiene con el desarrollo del estado”, enfatizó.

Con relación a la inversión en movilidad destinada por el Gobierno de Michoacán, subrayó que, sólo en los teleféricos se destinaron 5 mil 100 millones de pesos, además de otros 250 millones de pesos que se inyectarán en la renovación de 240 camiones urbanos en el municipio de Uruapan, a través del Programa de Modernización del Transporte Público Colectivo.

A estas inversiones se suman la del nuevo mercado de Pátzcuaro, donde se depositaron 280 millones de pesos, y la remodelación del Planetario de Morelia, en la que se invirtió una bolsa de 168 millones de pesos.