Con Bedolla, 500 mil michoacanos salieron de la pobreza

Señaló que las políticas sociales y económicas implementadas desde el Gobierno federal, como el aumento al salario mínimo y los programas del Bienestar, entre ellos la beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica, han contribuido a mejorar estos indicadores.

En agosto de este año el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) reportó que entre los años 2016 y 2024 los niveles de pobreza total en Michoacán se redujeron 19.9 por ciento, al pasar del 54.2 al 34.3 por ciento, una cifra mayor a la del 13.6 por ciento que registró el promedio nacional.