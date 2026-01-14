Con aval de Sedena, policías usarán armas de alto calibre contra el crimen en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la solicitud del Gobierno de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de México autorizó el uso de armas colectivas o armas de alto calibre, afirmó este miércoles el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.
En entrevista con medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo en Michoacán comentó que estas armas serán instaladas en los vehículos que también han entregado durante el último año a los diferentes municipios, y con ello buscan un mejor equipamiento para enfrentar a la delincuencia organizada.
"Seguiremos entregando todo el año patrullas y armamento, sobre todo comentarles que la Sedena ya autorizó las armas colectivas, es decir, armas de alto calibre, calibre 50 o mayor, que pueden ser instaladas en estos vehículos para enfrentar a la delincuencia organizada", dijo.
De acuerdo con el mandatario, la intención es tener mayor capacidad de fuego y estar al nivel de la propia Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina para enfrentar cualquier circunstancia delictiva que se presente, además de la capacitación permanente a los elementos.
Fue el 10 de noviembre del año pasado cuando el funcionario apuntó que estaban a la espera del otorgamiento de armas colectivas; éstas fueron solicitadas, dijo, desde enero de 2025, y que las autoridades a nivel nacional le comentaron que la petición iba por buen camino.
Al ser cuestionado sobre cuántas armas serán entregadas, refirió que, por temas de seguridad, no se puede dar a conocer el dato, aunque subrayó que son de alto calibre. Añadió que en Michoacán han logrado disminuir los homicidios de forma importante, pues cuando recibió la administración estaban por arriba de los 2 mil 500 y, al día de hoy, mil 200 aproximadamente.
