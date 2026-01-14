Con aval de Sedena, policías usarán armas de alto calibre contra el crimen en Michoacán

De acuerdo con el mandatario, la intención es tener mayor capacidad de fuego y estar al nivel de la propia Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina para enfrentar cualquier circunstancia delictiva que se presente, además de la capacitación permanente a los elementos.

Fue el 10 de noviembre del año pasado cuando el funcionario apuntó que estaban a la espera del otorgamiento de armas colectivas; éstas fueron solicitadas, dijo, desde enero de 2025, y que las autoridades a nivel nacional le comentaron que la petición iba por buen camino.

Al ser cuestionado sobre cuántas armas serán entregadas, refirió que, por temas de seguridad, no se puede dar a conocer el dato, aunque subrayó que son de alto calibre. Añadió que en Michoacán han logrado disminuir los homicidios de forma importante, pues cuando recibió la administración estaban por arriba de los 2 mil 500 y, al día de hoy, mil 200 aproximadamente.

rmr