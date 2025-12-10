Con aumento al salario mínimo, gasto rendirá más en hogares michoacanos: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los hogares michoacanos tendrán mayor presupuesto y les alcanzará para adquirir más bienes y servicios, con el incremento del salario mínimo para 2026, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario explicó que, el nuevo salario mínimo de 315.04 pesos representa un aumento del poder adquisitivo del 154 por ciento, en comparación con los 123.94 pesos de 2018, por lo que ahora el gasto en las familias mexicanas rendirá para más al mejorar la capacidad de consumo.