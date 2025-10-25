Con asesinato de Bernardo también mataron un ideal: Padre Goyo

El Padre Goyo, en su pronunciamiento, señaló que la muerte de Bravo debe ser un catalizador para la acción colectiva.

"Es una pérdida, no solo murió una persona, están matando a un ideal. Y yo espero que la gente lo entienda, con la caída de Berna tiene que encenderse la mecha de la dignidad. Si levantamos la voz todos, no pueden matar a todos. El cobarde ataca cuando ve que el pueblo no está unido", sentenció el clérigo.

El sacerdote señaló que en Apatzingán se marca un antes y un después tras este crimen, recordando que la delincuencia organizada sigue activa y atacando, a pesar de los esfuerzos de las autoridades. Subrayó que la información sobre los responsables ya es conocida por las instancias de seguridad.

En un mensaje directo a las estructuras de poder, el Padre Goyo reconoció el esfuerzo de funcionarios como Carlos Torres Piña, pero también lanzó una advertencia radical a la ciudadanía si las cosas no cambian, invitando a las y los terracalenteños a no pagar impuestos hasta que la seguridad este garantizada.

"Así que, mis amigos, y yo invito a la comunidad de Apatzingán, todo tiene caliente, ampárense. Se puede amparar y no hacer un solo pago de la Comisión Federal, al SAT, no paguen a Hacienda, a Rústica, a Tendencias, no paguen nada. Si van a seguir con el pie, como decía Berna, en el pescuezo, pues compas, páguenle a quien tiene la autoridad, a quien gobierna realmente".

BCT