Con asesinato de Bernardo también mataron un ideal: Padre Goyo

Morelia, Michoacán (Mimoreli.com).– Previo a la caminata silenciosa convocada en Morelia en honor a Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero asesinado, el sacerdote Gregorio López Jerónimo, conocido como Padre Goyo, de la Diócesis de Apatzingán, lanzó un llamado a la dignidad y a la unidad de la sociedad michoacana, advirtiendo que el crimen no solo segó una vida, sino que intentó aniquilar un ideal de justicia y resistencia.
Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Productores de Limón del Valle de Apatzingán (ACVA), fue encontrado sin vida el pasado 20 de octubre en Apatzingán, después de ser una voz constante contra la extorsión y el control criminal que ejercen grupos delictivos sobre los productores de limón, una actividad económica vital para la región. Su asesinato evidenció la peligrosa vulnerabilidad de quienes se atreven a denunciar la impunidad.
El Padre Goyo, en su pronunciamiento, señaló que la muerte de Bravo debe ser un catalizador para la acción colectiva.
"Es una pérdida, no solo murió una persona, están matando a un ideal. Y yo espero que la gente lo entienda, con la caída de Berna tiene que encenderse la mecha de la dignidad. Si levantamos la voz todos, no pueden matar a todos. El cobarde ataca cuando ve que el pueblo no está unido", sentenció el clérigo.
El sacerdote señaló que en Apatzingán se marca un antes y un después tras este crimen, recordando que la delincuencia organizada sigue activa y atacando, a pesar de los esfuerzos de las autoridades. Subrayó que la información sobre los responsables ya es conocida por las instancias de seguridad.
En un mensaje directo a las estructuras de poder, el Padre Goyo reconoció el esfuerzo de funcionarios como Carlos Torres Piña, pero también lanzó una advertencia radical a la ciudadanía si las cosas no cambian, invitando a las y los terracalenteños a no pagar impuestos hasta que la seguridad este garantizada.
"Así que, mis amigos, y yo invito a la comunidad de Apatzingán, todo tiene caliente, ampárense. Se puede amparar y no hacer un solo pago de la Comisión Federal, al SAT, no paguen a Hacienda, a Rústica, a Tendencias, no paguen nada. Si van a seguir con el pie, como decía Berna, en el pescuezo, pues compas, páguenle a quien tiene la autoridad, a quien gobierna realmente".
BCT