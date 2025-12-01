Con altos estándares de calidad, Facultad de Químico Farmacobiología celebra 67 años de fundación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los grandes estándares numéricos de calidad con que cuenta la Facultad de Químico Farmacobiología nos da la certeza que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) está cumpliendo con la labor social de entregar egresadas y egresados de calidad al mercado laboral, aseguró el jefe del Departamento de Control y Supervisión de Personal de la institución, Ulises Huerta Silva.

Al presidir la ceremonia de celebración del LXVII aniversario de la dependencia académica y el Día del Químico, a nombre de la rectora Yarabí Ávila González, el funcionario refrendó el apoyo de la administración en la búsqueda de la reacreditación del programa de licenciatura, "lograr la primera acreditación fue un trabajo fuerte de muchos años y varios intentos, no fue una tarea de una sola gestión y no podemos dejar de luchar por lo que nos costó tanto trabajo conseguir".