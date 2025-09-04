Con aguacate, limón y granos, Michoacán es líder en producción agrícola nacional: Inegi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La entidad se posiciona como una de las principales entidades productoras del país en agricultura a cielo abierto y protegida, de acuerdo con datos del Censo Agropecuario 2022 publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el marco del Día Mundial de la Agricultura que se conmemora el 9 de septiembre.

Según el informe, seis estados concentran el 63.8 por ciento de la producción nacional de los principales granos: maíz, arroz, frijol, trigo, sorgo y cebada. Entre ellos se encuentra Michoacán, junto con Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato y Sonora.

Además, en la producción de frutas, Michoacán también destaca al integrar el grupo de seis entidades que generaron el 65.1 por ciento del total nacional. Entre los frutos considerados están el aguacate, limón, mango, fresa, guayaba, piña y papaya.

Los datos muestran que entre 2007 y 2022, la superficie sembrada con aguacate aumentó un 140.3 por ciento y la del limón un 147.3 por ciento. Ambos productos son emblemáticos del campo michoacano y pilares de su economía agrícola.

En cuanto a la agricultura protegida, que emplea estructuras como invernaderos, macrotúneles y mallas sombra, Michoacán figura entre las seis entidades que concentran el 63.9 por ciento de la superficie nacional destinada a esta modalidad, junto con Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Estado de México y Baja California.

La agricultura sigue siendo una actividad estratégica para el país y para entidades como Michoacán, no solo por el volumen de producción, sino por su impacto económico, social y ambiental.

rmr