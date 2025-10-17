Con Acuerdo Agropecuario Trinacional se reafirma alianza comercial entre México, EU y Canadá: Bedolla

Resaltó que, como parte de los compromisos ambientales del T-MEC, en Michoacán se impulsó la certificación de buenas prácticas agrícolas ProForest Avocado, así como el sistema de vigilancia satelital “Guardián Forestal”, el cual asegura que la producción de la entidad cumple con los estándares internacionales de estabilidad y trazabilidad, que permiten una exportación responsable.

Además, Ramírez Bedolla explicó las fortalezas de la entidad, al contar con el Puerto de Lázaro Cárdenas y con infraestructura para la movilidad comercial, y puntualizó: “Michoacán forma parte de esta integración total de América del Norte en materia de comercio, a través de la vía férrea que opera Canadian Pacific Kansas City, que atraviesa todo el territorio nacional mexicano y llega a Canadá”.

En tanto, Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, a través de una videograbación, expuso que el Acuerdo Agropecuario Trinacional es el primer espacio de cooperación a nivel de provincias y estados en América del Norte, y señaló que el sistema agroalimentario de Norteamérica genera anualmente aproximadamente un trillón de dólares, además de 30 millones de empleos directos a lo largo de la cadena de valor.